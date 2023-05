Patrick Moya, un artiste entre réel et virtuel Place de l’Hotel de ville, 12 juin 2023, Aix-en-Provence.

Patrick Moya, un artiste entre réel et virtuel. Patrick Moya sera l’invité des Amis des Musées d’Aix..

2023-06-12 à 16:00:00 ; fin : 2023-06-12 19:00:00. EUR.

Place de l’Hotel de ville Salle des Mariages, Hotel de ville

Patrick Moya, an artist between the real and the virtual. Patrick Moya will be the guest of Les Amis des Musées d?Aix.

Patrick Moya, un artista entre lo real y lo virtual. Patrick Moya será el invitado de los Amigos de los Museos de Aix.

Patrick Moya, ein Künstler zwischen Realität und Virtualität. Patrick Moya ist Gast der Amis des Musées d’Aix.

