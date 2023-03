Cinépresque – Stéphane Trapier Place de l’Hôtel de Ville Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Cinépresque – Stéphane Trapier Place de l’Hôtel de Ville, 8 avril 2023, Aix-en-Provence . Cinépresque – Stéphane Trapier Bibliothèque Méjanes – Halle aux Grains Place de l’Hôtel de Ville Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Place de l’Hôtel de Ville Bibliothèque Méjanes – Halle aux Grains

2023-04-08 – 2023-05-27

Place de l’Hôtel de Ville Bibliothèque Méjanes – Halle aux Grains

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône . En 2021, à l’invitation du Festival, l’artiste fait installer, dans les colonnes Morris du centre-ville, une série d’images créées pour proposer une exposition à ciel ouvert en plein confinement. Intitulé « Cinépresque », les dessins détournent de grands classiques du cinéma… Stéphane Trapier est un as du copiage et un « cador » du collage. Il revisite à merveille les illustrations vintage et les scènes mythiques de films anciens avec un humour, qui n’aurait sans doute pas déplu à Roland Topor. Place de l’Hôtel de Ville Bibliothèque Méjanes – Halle aux Grains Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2023-03-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Place de l’Hôtel de Ville Bibliothèque Méjanes - Halle aux Grains Ville Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône Tarif Lieu Ville Place de l’Hôtel de Ville Bibliothèque Méjanes - Halle aux Grains Aix-en-Provence

Cinépresque – Stéphane Trapier Place de l’Hôtel de Ville 2023-04-08 was last modified: by Cinépresque – Stéphane Trapier Place de l’Hôtel de Ville Aix-en-Provence 8 avril 2023 Bibliothèque Méjanes - Halle aux Grains Place de l’Hôtel de Ville Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône Place De l'Hôtel de Ville Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône