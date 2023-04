Le marché aux fleurs d’Aix-en-Provence Place de l’Hôtel de Ville Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Le marché aux fleurs d’Aix-en-Provence Place de l’Hôtel de Ville, 1 janvier 2023, Aix-en-Provence. Un petit marché aux fleurs en plein air, avec de superbes expositions de fleurs et de plantes.

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 13:00:00. .

Place de l’Hôtel de Ville

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A small outdoor flower market, with beautiful flower and plant displays Un pequeño mercado de flores al aire libre con hermosas exposiciones de flores y plantas Ein kleiner Blumenmarkt im Freien mit tollen Blumen- und Pflanzenausstellungen Mise à jour le 2023-02-16 par Office de Tourisme d’Aix en Provence

Détails Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Place de l'Hôtel de Ville Adresse Place de l'Hôtel de Ville Ville Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Place de l'Hôtel de Ville Aix-en-Provence

Place de l'Hôtel de Ville Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence/

Le marché aux fleurs d’Aix-en-Provence Place de l’Hôtel de Ville 2023-01-01 was last modified: by Le marché aux fleurs d’Aix-en-Provence Place de l’Hôtel de Ville Place de l'Hôtel de Ville 1 janvier 2023 Place de l'Hôtel de Ville Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône