Zigzague [Spectacle] Médiathèque Place de l'Hôtel de Ville Aire-sur-l'Adour, 16 décembre 2023

Aire-sur-l’Adour,Landes

Spectacle « Zigzague » – Cie Les Amulecteurs.

Zig évolue dans un monde solitaire ouaté blanc dans lequel elle se sent en sécurité. Chaque jour ses petites habitudes : elle nettoie et chasse toute trace colorée de sa maison. Zague, globe trotteuse des couleurs découvre — ravie — ce foyer immaculé. Elle s’installe et décore le lieu de ses éléments colorés. Zig est elle prête à changer ses habitudes pour accueillir une nouvelle venue ? Comment Zig et Zague vont-elles interagir? Vont-elles arriver à partager le chemin de la vie et faire fi de leurs différences?

Un voyage autour des émotions, des sons et des couleurs !

Public 6 mois – 6 ans

Samedi 16 décembre à 16h, durée de 35 minutes

Médiathèque d’Aire sur l’Adour

Gratuit, sur inscription : 05 58 51 34 04.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 16:30:00.

Place de l’Hôtel de Ville

Aire-sur-l'Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine



Zigzague » show ? Cie Les Amulecteurs.

Zig lives in a lonely, white, padded world where she feels safe and secure. Every day, she has her own little routine: she cleans and removes all traces of color from her home. Zague, the color globe trotter, is delighted to discover this immaculate home. She settles in and decorates the place with her colorful elements. Is Zig ready to change her habits to welcome a newcomer? How will Zig and Zague interact? Will they be able to share the path of life and overcome their differences?

A journey through emotions, sounds and colors!

Public 6 months – 6 years

Saturday, December 16 at 4pm, duration 35 minutes

Aire sur l’Adour multimedia library

Free, registration required: 05 58 51 34 04

Espectáculo « Zigzague » ? Cie Les Amulecteurs.

Zig vive en un solitario mundo blanco en el que se siente segura. Cada día tiene su pequeña rutina: limpia y expulsa todo rastro de color de su casa. Zague, una trotamundos del color, está encantada de descubrir esta casa inmaculada. Se instala y decora el lugar con sus coloridos elementos. Pero ¿está dispuesta Zig a cambiar sus costumbres para acoger a una recién llegada? ¿Cómo interactuarán Zig y Zague? ¿Conseguirán compartir el camino de la vida y superar sus diferencias?

Un viaje a través de las emociones, los sonidos y los colores

Público de 6 meses a 6 años

Sábado 16 de diciembre a las 16:00 h, duración 35 minutos

Biblioteca multimedia Aire sur l’Adour

Gratuito, inscripción obligatoria: 05 58 51 34 04

Theaterstück « Zigzague » ? Cie Les Amulecteurs.

Zig bewegt sich in einer einsamen, wattierten, weißen Welt, in der sie sich sicher fühlt. Jeden Tag ihre kleinen Gewohnheiten: Sie putzt und vertreibt alle farbigen Spuren aus ihrem Haus. Zague, die Farbenglobetrotterin, ist begeistert von ihrem makellosen Zuhause. Sie richtet sich ein und dekoriert den Ort mit ihren bunten Elementen. Ist Zig bereit, ihre Gewohnheiten zu ändern, um einen Neuankömmling zu begrüßen? Wie werden Zig und Zague miteinander interagieren? Werden sie es schaffen, den Weg des Lebens zu teilen und ihre Unterschiede zu überwinden?

Eine Reise rund um Emotionen, Klänge und Farben!

Publikum 6 Monate – 6 Jahre

Samstag, 16. Dezember um 16 Uhr, Dauer 35 Minuten

Mediathek in Aire sur l’Adour

Kostenlos, mit Anmeldung: 05 58 51 34 04

