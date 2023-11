Trois fois rien [Spectacle] Médiathèque Place de l’Hôtel de Ville Aire-sur-l’Adour, 9 décembre 2023, Aire-sur-l'Adour.

Aire-sur-l’Adour,Landes

Le spectacle « Trois Fois Rien » de la compagnie TADAM.

Elle s’appelle Tipi. Son prénom comme seul abri, elle flâne à la rue depuis toujours à l’écoute des petites choses : le bruit du vent, la danse des insectes, la couleur des pierres… Et puis un jour, Tipi se réveille, et là… Un cadeau, un gros, un très gros cadeau. Mais pour qui ?

Dès 5 ans

Samedi 9 décembre

15h, durée de 45 minutes

Médiathèque d’Aire sur l’Adour

Gratuit, sur inscription : 05 58 51 34 04.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 15:45:00. EUR.

Place de l’Hôtel de Ville

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine



The « Trois Fois Rien » show by the TADAM company.

Her name is Tipi. With her first name as her only shelter, she has always wandered the streets, listening to little things: the sound of the wind, the dance of insects, the color of stones? Then one day, Tipi wakes up, and there? A present, a big, big present. But for whom?

From age 5

Saturday, December 9th

3pm, 45 minutes long

Aire sur l’Adour multimedia library

Free, registration required: 05 58 51 34 04

El espectáculo « Trois Fois Rien » de la compañía TADAM.

Se llama Tipi. Con su nombre como único refugio, siempre ha vagado por las calles escuchando las pequeñas cosas: el sonido del viento, el baile de los insectos, el color de las piedras? Y un día, Tipi se despierta y? Un regalo, un gran regalo, un regalo muy grande. Pero, ¿para quién?

Desde los 5 años

Sábado 9 de diciembre

15:00 h, 45 minutos de duración

Biblioteca multimedia Aire sur l’Adour

Gratuito, inscripción obligatoria: 05 58 51 34 04

Die Aufführung « Trois Fois Rien » der Theatergruppe TADAM.

Ihr Name ist Tipi. Ihr Vorname ist ihr einziger Schutz, sie schlendert seit jeher durch die Straßen und lauscht den kleinen Dingen: dem Geräusch des Windes, dem Tanz der Insekten, der Farbe der Steine? Und dann wacht Tipi eines Tages auf und da? Ein Geschenk, ein großes, ein sehr großes Geschenk. Aber für wen?

Ab 5 Jahren

Samstag, 9.12

15 Uhr, Dauer: 45 Minuten

Mediathek in Aire sur l’Adour

Kostenlos, mit Anmeldung: 05 58 51 34 04

