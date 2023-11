Marché de Noël Place de l’Horloge Lubersac, 1 décembre 2023, Lubersac.

Lubersac,Corrèze

Dès 16h retrouvez sur le marché, les artisans d’art et producteurs. Illuminations et feu d’artifice..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 . .

Place de l’Horloge

Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



From 4pm onwards, you will find art craftsmen and producers on the market. Illuminations and fireworks.

A partir de las 16:00 horas, encontrará artesanos y productores en el mercado. Iluminación y fuegos artificiales.

Ab 16 Uhr finden Sie auf dem Markt Kunsthandwerker und Produzenten. Illuminationen und Feuerwerk.

Mise à jour le 2023-11-09 par Corrèze Tourisme