Foire de Lubersac Place de l’Horloge Lubersac, 4 octobre 2023, Lubersac.

Lubersac Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-10-04 08:00:00

fin : 2023-10-04 12:00:00

Vêtements, chaussures, mercerie, fleurs et plants.

Vêtements, chaussures, mercerie, fleurs et plants

Vêtements, chaussures, mercerie, fleurs et plants

.

Place de l’Horloge

Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-10-26 par Office de Tourisme Terres de Corrèze