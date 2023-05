Concerts – Place de l’Horloge Place de l’Horloge, 21 juin 2023, Avignon.

Concerts – Place de l’Horloge Mercredi 21 juin, 18h00 Place de l’Horloge

De 18h00 à 18h30, St Cecilia Chorus :

St Cecilia Chorus est un chœur amateur d’environ 50 membres basé à Banstead, dans le Surrey, créé en 1922. Nous avons donc récemment fêté notre centenaire. Notre chœur est connu pour son large répertoire de musique chorale, du 16ème siècle à nos jours. Il donne trois concerts par an à Banstead et dans la région, accompagné par des orchestres et des solistes professionnels. Lors de nos derniers concerts, nous avons interprété le Requiem de Mozart, la Messe en ut majeur de Beethoven et de la musique d’Espagne et du Nouveau Monde, ainsi que des œuvres de Fauré, Rutter, Duruflé et Brahms. Nous avons un agenda bien rempli, avec notamment un stage de musique annuel et une tournée de concerts tous les trois ans. Nous avons récemment effectué une tournée en Toscane en 2019, au cours de laquelle nous avons chanté dans la cathédrale de Lucca, l’église San Filippo Neri à Florence et au festival international de musique classique de Corsanico. Les années précédentes, nous étions en Normandie, en Belgique et à Paris. Notre tournée 2023 nous conduira à Avignon. Nous sommes fiers de notre éclectisme musical et heureux de chanter ensemble chaque semaine sous la direction de notre chef de chœur professionnel, James Dixon, et de notre accompagnateur, Ian le Grice.

Facebook : https://www.facebook.com/stceciliachorus/videos/fair-phyllis/2066563856926299

De 18h30 h à 19h30 Percugaga :

Troupe de percussions africaines. Rythmes de l’Afrique de l’Ouest et des Caraïbes. Association de percussions créée il y a 6 ans. 20 Adhérents à Rochefort du Gard et 50 en région parisienne. L’objectif est de faire connaître les percussions africaines, principalement les djembés. Nous effectuons régulièrement des prestations, la plus importante étant à la MOBA pour le festival de l’Afrique à Bagnols sur Cèze.

YouTube : https://youtube.com/watch?v=ejwNoE3bWec

De 20h00 à 22h00, DAYMO :

DAYMO est un groupe de rock formé depuis la nuit des temps. Ce groupe est issu de Salon de Provence. Certains disent qu’il fait plus de boucan que la patrouille de France.

Les 3 membres qui composent le groupe, Marc, Yannick et Manu sont là pour vous faire chanter, danser et participer lors de leurs concerts.

Facebook : https://www.facebook/daymo13

De 22h00 à 00h00 EIGHT SQUARE METERS :

Eight Square Meters vous invite dans leur univers rock punchy et mélodique. Venez bouger dans une ambiance à la fois joyeuse, émouvante et explosive.

Le groupe a été formé durant l’été 2012. Nous avions déjà joué ensemble dans d’autres formations musicales orientées reprises essentiellement. Eight Square Meters est le fruit de nos envies de créations musicales. Nous sommes avant tout une bande d’amis désirant partager notre passion pour la musique sur les scènes de notre région. Nos influences punk/grunge des années 90 se mixent avec nos goûts plus récents pour délivrer un rock alternatif énergique et émouvant.

Facebook : https://www.facebook.com/eightsquaremeters

Instagram : @eightsquare

2023-06-21T18:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00

