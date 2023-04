Marché hebdomadaire du vendredi matin Place de l’Hôpital, 1 janvier 2023, Saint-Gervais-sur-Roubion.

Les habitués se retrouvent pour acheter légumes et fromages pour le week-end ou préparer un pique-nique avant de s’élancer sur les sentiers de randonnée qui partent du village. De bons produits, des commerçants à votre écoute, un moment agréable..

2023-01-01 à 07:30:00 ; fin : 2023-12-31 12:00:00. .

Place de l’Hôpital

Saint-Gervais-sur-Roubion 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The regulars get together to buy vegetables and cheese for the weekend or prepare a picnic before setting off on the hiking trails that leave the village. Good products, shopkeepers at your service, a pleasant moment.

Los habituales se reúnen para comprar verduras y quesos para el fin de semana o para preparar un picnic antes de salir a las rutas de senderismo que salen del pueblo. Buenos productos, comerciantes que te escuchan, un momento agradable.

Die Stammkunden treffen sich, um Gemüse und Käse für das Wochenende zu kaufen oder ein Picknick vorzubereiten, bevor sie sich auf die Wanderwege begeben, die vom Dorf aus starten. Gute Produkte, Händler, die Ihnen zuhören, ein angenehmer Moment.

