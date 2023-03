Balade Antony – Parc du Château de Versailles + pique-nique Place de Lexington, Antony, 2 avril 2023, Antony.

Balade Antony – Parc du Château de Versailles + pique-nique Dimanche 2 avril, 09h00 Place de Lexington, Antony Gratuit

Antony à Vélo organise sa balade de printemps

le Dimanche 2 Avril 2023

Pour cette nouvelle édition, l’objectif est le parc du Château de Versailles et le pique-nique au bord du Grand Canal. Le parcours alterne portions boisées et parties citadines en grande partie sur voies cyclables.

Apportez votre pique-nique, prévu à mi-parcours.

Rendez-vous à 9h15, départ 9h30, place Lexington (angle de la coulée verte et de l’avenue du bois de Verrières pour cette balade de 40km.

Retour prévu vers 16h-17h.

Possibilité de prendre le RER C à Versailles-Chantiers, ce qui réduit le trajet à 25 km environ.

Cette sortie vélo est ouverte à tous sans inscription préalable (enfants à partir de 8/10 ans ayant l’habitude de pédaler (quelques côtes).

Pensez à vérifier l’état général de votre vélo et en particulier vos freins et vos pneus avant le départ, et à apporter de l’eau, votre panier pique-nique et un nécessaire de réparation.

Nous vous attendons nombreux.

Pour tout renseignement vous pouvez nous contacter par l’intermédiaire de notre blog http://www.antonyavelo.canalblog.com

ou contacter Françoise 06 32 47 28 42 ou Béatrice 06 04 17 32 13 .

Place de Lexington, Antony Place de Lexington, 92160 Antony Antony 92160 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 32 47 28 42 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 04 17 32 13 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.antonyavelo.canalblog.com »}] [{« link »: « http://www.antonyavelo.canalblog.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-02T09:00:00+02:00 – 2023-04-02T16:00:00+02:00

2023-04-02T09:00:00+02:00 – 2023-04-02T16:00:00+02:00

sortir-yvelines.fr