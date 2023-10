FESTIVAL DE LA BD HUMORISTIQUE Place de l’Évêché Salle de reception Saint-Pons-de-Thomières, 25 novembre 2023, Saint-Pons-de-Thomières.

Saint-Pons-de-Thomières,Hérault

La Ville de Saint-Pons de Thomières célèbre la Bande déssinée Humoristique.

2023-11-25 14:00:00 fin : 2023-11-25 18:00:00. EUR.

Place de l’Évêché

Salle de reception

Saint-Pons-de-Thomières 34220 Hérault Occitanie



The town of Saint-Pons de Thomières celebrates the humorous comic strip

La ciudad de Saint-Pons de Thomières celebra el cómic humorístico

Die Stadt Saint-Pons de Thomières feiert humoristische Comics

Mise à jour le 2023-10-17 par OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC