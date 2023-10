Conférence – Aux origines du sport dans la Drôme et à Die par Christian Rey Place de l’évêché Die, 17 novembre 2023, Die.

Die,Drôme

La fin du Second Empire et le début de la Première Guerre mondiale marquent les limites d’une période pendant laquelle vont naître et se développer partout des pratiques sportives aussi différentes que la gym et le cyclisme , la natation et l’alpinisme..

2023-11-17 17:00:00 fin : 2023-11-17 . EUR.

Place de l’évêché palais social

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The end of the Second Empire and the start of the First World War marked the limits of a period during which sports as diverse as gymnastics, cycling, swimming and mountaineering were to emerge and develop everywhere.

El final del Segundo Imperio y el comienzo de la Primera Guerra Mundial marcaron el final de un periodo durante el cual nacieron y se desarrollaron por doquier actividades deportivas tan diversas como la gimnasia, el ciclismo, la natación o el alpinismo.

Das Ende des Zweiten Kaiserreichs und der Beginn des Ersten Weltkriegs markieren die Grenzen einer Periode, in der überall so unterschiedliche Sportarten wie Turnen und Radfahren , Schwimmen und Bergsteigen entstehen und sich entwickeln sollten.

Mise à jour le 2023-10-18 par Office de Tourisme du Pays Diois