Don de Sang Place de l’Europe Sévignacq-Meyracq, 25 juillet 2023, Sévignacq-Meyracq.

Sévignacq-Meyracq,Pyrénées-Atlantiques

Vous avez entre 18 et 70 ans révolus ? Vous pesez plus de 50 kilos ?

Bonne nouvelle, vous avez probablement un grand pouvoir, celui de sauver des vies en donnant votre sang !

Sur Rendez-vous : dondesang.efs.sante.fr.

2023-07-25 fin : 2023-07-25 19:00:00. .

Place de l’Europe Salle de réception – Place de l’Europe

Sévignacq-Meyracq 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Are you between the ages of 18 and 70? You weigh more than 50 kilos?

The good news is that you probably have the power to save lives by giving blood!

By appointment: dondesang.efs.sante.fr

¿Tiene entre 18 y 70 años? ¿Pesas más de 50 kilos?

La buena noticia es que probablemente tienes el poder de salvar vidas donando sangre

Con cita previa: dondesang.efs.sante.fr

Sie sind zwischen 18 und 70 Jahre alt? Sie wiegen mehr als 50 Kilo?

Die gute Nachricht ist, dass Sie wahrscheinlich eine große Macht haben, nämlich Leben zu retten, indem Sie Blut spenden!

Nach Terminvereinbarung: dondesang.efs.sante.fr

Mise à jour le 2023-07-21 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées