FETE DE LA MUSIQUE Place de l’Europe, 10 juin 2023, Saint-Julien-de-Concelles.

Saint-Julien-de-Concelles,Loire-Atlantique

Cette nouvelle édition de la Fête de la Musique sera l’occasion parfaite de passer un agréable moment en famille ou entre amis !.

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 . .

Place de l’Europe

Saint-Julien-de-Concelles 44450 Loire-Atlantique Pays de la Loire



This new edition of the Fête de la Musique will be the perfect opportunity to spend a pleasant moment with family and friends!

Esta nueva edición de la Fête de la Musique será la ocasión perfecta para pasar un momento agradable con la familia y los amigos

Die neue Ausgabe der Fête de la Musique ist die perfekte Gelegenheit, um mit der Familie oder Freunden einen angenehmen Moment zu verbringen!

Mise à jour le 2023-05-23 par eSPRIT Pays de la Loire