LES JEUDIS DE NOËL Place de l’Europe Rohrbach-lès-Bitche, 1 décembre 2023, Rohrbach-lès-Bitche.

Rohrbach-lès-Bitche,Moselle

Découvrez la riche programmation proposée par l’interassociation et la ville de Rohrbach à l’occasion des jeudis de Noël, avec de la petite restauration et des boissons typiques, de l’artisanat solidaire et des animations variées, toujours aux alentours de 19h00. Au programme ; le 7 décembre la venue de Saint Nicolas, un concert de l’Harmonie municipale le 14 et la visite du Père Noël le 21 décembre.. Tout public

Jeudi 2023-12-07 18:00:00 fin : 2023-12-21 21:00:00. 0 EUR.

Place de l’Europe rue du moulin

Rohrbach-lès-Bitche 57410 Moselle Grand Est



Discover the rich program proposed by the interassociation and the town of Rohrbach for Christmas Thursdays, with snacks and typical drinks, handicrafts and various activities, always around 7:00 pm. The program includes the visit of Saint Nicolas on December 7, a concert by the Harmonie municipale on December 14 and a visit from Santa Claus on December 21.

Descubra el rico programa propuesto por la interasociación y la ciudad de Rohrbach para los jueves de Navidad, con aperitivos y bebidas típicas, artesanía y diversas actividades, siempre en torno a las 19.00 h. El programa incluye la visita de San Nicolás el 7 de diciembre, un concierto de la banda municipal de música el 14 de diciembre y la visita de Papá Noel el 21 de diciembre.

Entdecken Sie das reichhaltige Programm, das von der Interassoziation und der Stadt Rohrbach anlässlich der Weihnachtsdonnerstage angeboten wird, mit kleinen Speisen und typischen Getränken, solidarischem Kunsthandwerk und verschiedenen Animationen, immer gegen 19.00 Uhr. Auf dem Programm; am 7. Dezember die Ankunft des Heiligen Nikolaus, ein Konzert der Harmonie Municipale am 14. und der Besuch des Weihnachtsmannes am 21. Dezember.

Mise à jour le 2023-11-28 par OT DU PAYS DE BITCHE