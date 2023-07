Les jeudis sportifs : sports de contact au sol Place de l’Europe Montélimar, 27 juillet 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Venez profiter de l’été en vous joignant à chaque jeudi du mois de juillet sur la Place de l’Europe ! Une série d’activités sportives palpitantes se dérouleront dans le centre-ville..

2023-07-27 fin : 2023-07-27 . .

Place de l’Europe

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Make the most of summer by joining us every Thursday in July at Place de l’Europe! A series of exciting sports activities will take place in the downtown area.

Aproveche el verano y participe todos los jueves de julio en la Place de l’Europe El centro de la ciudad acogerá una serie de emocionantes actividades deportivas.

Genießen Sie den Sommer, indem Sie jeden Donnerstag im Juli auf dem Place de l’Europe mitmachen! Eine Reihe von aufregenden Sportaktivitäten wird in der Innenstadt stattfinden.

Mise à jour le 2023-07-05 par Montélimar Tourisme Agglomération