La boom d’Halloween Place De l’Europe Meyreuil, 31 octobre 2023, Meyreuil.

Meyreuil,Bouches-du-Rhône

L’APEEP organise la désormais traditionnelle boum d’Halloween, salle Jean Monnet, avec DJ et animations ! Participez au défilé au départ de la Place de l’Europe ! Sorcières et citrouilles bienvenues.. Enfants

2023-10-31 18:00:00 fin : 2023-10-31 20:30:00. EUR.

Place De l’Europe Plan de Meyreuil

Meyreuil 13590 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The APEEP is organizing the traditional Halloween party in Salle Jean Monnet, with DJ and entertainment! Join the parade from Place de l?Europe! Witches and pumpkins welcome.

La APEEP organiza la tradicional fiesta de Halloween en la Sala Jean Monnet, con DJ y animación Participe en el desfile desde la Place de l’Europe Brujas y calabazas bienvenidas.

Die APEEP organisiert die mittlerweile traditionelle Halloween-Boom-Party im Jean-Monnet-Saal mit DJ und Animationen! Nehmen Sie an der Parade ab dem Place de l’Europe teil! Hexen und Kürbisse sind willkommen.

Mise à jour le 2023-10-23 par Office de Tourisme d’Aix en Provence