De l’eau, seulement de l’eau Place De l’Europe Meyreuil, 21 octobre 2023, Meyreuil.

Meyreuil,Bouches-du-Rhône

Récital poétique et musical pour piano au bord de l’eau. L’eau, bien précieux, qui nous lie à la vie, est menacée, comme d’autres biens naturels qui nous entourent..

2023-10-21 20:30:00 fin : 2023-10-21 22:00:00. .

Place De l’Europe Plan de Meyreuil

Meyreuil 13590 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Poetic and musical piano recital on the water’s edge. Water, the precious resource that binds us to life, is under threat, like other natural resources around us.

Un recital poético y musical de piano a orillas del agua. El agua, el precioso recurso que nos une a la vida, está amenazada, como otros recursos naturales que nos rodean.

Poetischer und musikalischer Klavierabend am Ufer des Wassers. Wasser, ein kostbares Gut, das uns mit dem Leben verbindet, ist bedroht, ebenso wie andere Naturgüter, die uns umgeben.

Mise à jour le 2023-10-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence