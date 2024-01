Soirée Bharata Natyam – Danse indienne Place de l’Europe Lacanau, vendredi 22 mars 2024.

Lacanau Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 20:30:00

fin : 2024-03-22

L’ACL et la Compagnie Neela Chandra vous proposent un récital de danse traditionnelle indienne Bharata Natyam, art dramaturgique complexe autrefois réservé aux jeunes filles du Temple; qui dédiaient leur vie et leurs représentations aux dieux.

Aujourd’hui, les artistes font revivre cette dimension sacrée et mythique. Les danseurs transmettent leurs émotions, marquent le rythme de leurs pas et redonnent vie aux fresques des temples anciens. Elles sont accompagnées d’un orchestre composé d’un violoniste; d’un percussionniste et d’un chanteur.

Un atelier interactif de rythmes sera présenté par la Rock School de lacanau et le public sera invité à danser avec les artistes en clôture.

Place de l’Europe Salle de Lescoure

Lacanau 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-08 par OT Médoc Atlantique