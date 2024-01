Théâtre des salinières : Père ou fils Place de l’Europe Lacanau, samedi 16 mars 2024.

Lacanau Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 21:00:00

fin : 2024-03-16

Pièce nommée « Meilleure comédie » aux Molières en 2020.

Comédie de Clément Michel, mis en scène par Alexis PlaireBertrand et Alexandre Delorme, père et fils, n’entretiennent pas d’excellentes relations. Le temps d’un WE complètement fou, le père et le fils se retrouvent chacun dans le corps de l’autre.

Comment le fils, dans le corps de son père, va-t-il gérer sa campagne des législatives ? Comment le père, dans le corps de son fils, va-t-il passer le WE avec sa fiancée ?

Véritable comédie menée à toute vitesse, Père ou Fils est aussi un tourbillon où l’émotion n’est jamais trop loin.

.

Place de l’Europe Salle de l’Escoure

Lacanau 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine



