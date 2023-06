Traversée du Val d’Europe : Charlotte Fever – Esbly Place de l’Europe – Esbly Esbly, 7 juillet 2023, Esbly.

En juillet, File7 part au-devant de nouveaux espaces, arpentant les communes du Val d’Europe à travers une série de concerts dans toute l’agglomération. L’occasion de mettre en lumière des lieux du quotidien, si essentiels. L’occasion de découvrir des artistes talentueux, au plus près de chez soi. Ces concerts seront tous augmentés d’une animation, en lien avec les associations, les centres de loisirs et/ou les services jeunesse des différentes communes, de façon à enclencher à chaque fois un rebond, un échange, une émotion.

Grands aventuriers de la pop et touristes de l’amour, les Charlotte Fever défient jour après jour la morosité du quotidien à grand renfort de boules disco et de cocktails tropicaux. Après une tournée 2022 (La Crème, Biches, Cabourg Mon Amour, premières parties de Lewis ofMan, Papooz, etc.) qui s’est conclue par des concerts à Taipei et Tokyo, Charlotte Fever a terminé l’année avec la sortie de son nouvel EP « Embrasse Coulée » et amorcé 2023 avec une release party complète à la Boule Noire. Cassandra et Alexandre vous donnent rendez-vous en novembre pour la sortie de leur tout premier album, qui fera une fois encore la part belle à leur univers solaire et singulier qui a déjà conquis France bleu, FIP et Culturebox. Pour patienter jusque-là, ils dévoileront le 12 mai le single « Nu.e » sur la nouvelle compilation Bon Entendeur et s’envoleront cette année encore pour une tournée internationale qui passera cette fois par les pays Baltes, l’Espagne ou encore l’Autriche.

Concert proposé dans le cadre de l’Été Culturel 2023 en partenariat avec Val d’Europe Agglomération et la mairie d’Esbly

Place de l’Europe – Esbly Place de l’Europe 77450 Esbly Esbly 77450 Seine-et-Marne Île-de-France

