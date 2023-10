Marché de Noël de Château-Garnier Place de l’Europe Château-Garnier, 2 décembre 2023, Château-Garnier.

Château-Garnier,Vienne

Marché semi-nocturne à partir de 15h.

Poneys et calèche.

Passage des Givrés de Noël à 17h30.

Repas le soir..

Place de l’Europe

Château-Garnier 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Semi-nocturnal market from 3pm.

Ponies and horse-drawn carriage.

Givrés de Noël at 5:30pm.

Evening meal.

Mercado semi-noche a partir de las 15h.

Ponis y coche de caballos.

A las 17.30 h, actuación de los Givrés de Noël.

Cena.

Halbnächtlicher Markt ab 15 Uhr.

Ponys und Pferdekutsche.

Vorbeifahrt der « Givrés de Noël » um 17:30 Uhr.

Essen am Abend.

