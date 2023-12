Marché de nuit Place de l’Étoile Andernos-les-Bains, 21 août 2024 19:00, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

Marché nocturne organisé place de l’Etoile, une place atypique en forme d’étoile autour d’un kiosque à musique !

Ambiance festive et conviviale, produits gastronomiques de qualité, artisans d’art variés: de quoi profiter d’une belle soirée d’été !.

Place de l’Étoile

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Place de l’Etoile night market is an atypical star-shaped square with a bandstand!

A festive, convivial atmosphere, quality gourmet products and a variety of arts and crafts: all the ingredients for a wonderful summer evening!

El mercado nocturno de la Place de l’Etoile es una insólita plaza en forma de estrella situada alrededor de un quiosco de música

Con un ambiente festivo y acogedor, productos gastronómicos de calidad y una amplia oferta de artesanía, ¡será una velada de verano inolvidable!

Nachtmarkt auf der Place de l’Etoile, einem untypischen sternförmigen Platz rund um einen Musikpavillon!

Eine festliche und gesellige Atmosphäre, hochwertige gastronomische Produkte und verschiedene Kunsthandwerker: Hier können Sie einen schönen Sommerabend genießen!

