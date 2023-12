Marché de nuit Place de l’Étoile Andernos-les-Bains, 17 juillet 2024 19:00, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

Marché nocturne organisé place de l’étoile, une place atypique en forme d’étoile autour d’un kiosque à musique!

Ambiance festive et conviviale, produits gastronomiques de qualité, artisans d’art variés: de quoi profiter d’une belle soirée d’été!.

2024-07-17 fin : 2024-07-17 . .

Place de l’Étoile

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Night market organized on the Place de l’étoile, an atypical square in the shape of a star around a bandstand!

Festive and friendly atmosphere, quality gastronomic products, various art craftsmen: a great way to enjoy a beautiful summer evening!

Mercado nocturno organizado en la Place de l’étoile, una plaza atípica en forma de estrella alrededor de un quiosco de música

Ambiente festivo y acogedor, productos gastronómicos de calidad, artesanos diversos: ¡qué manera de disfrutar de una bonita tarde de verano!

Ein Nachtmarkt auf dem Place de l’étoile, einem untypischen sternförmigen Platz mit einem Musikpavillon!

Die festliche und gesellige Atmosphäre, die hochwertigen gastronomischen Produkte und die vielfältigen Kunsthandwerker sorgen für einen schönen Sommerabend

Mise à jour le 2023-12-05 par OT Andernos-les-Bains