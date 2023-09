AMAP en fête – Vendredi 22 septembre Place de l’Esplanade Villeneuve-Tolosane Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Villeneuve-Tolosane AMAP en fête – Vendredi 22 septembre Place de l’Esplanade Villeneuve-Tolosane, 22 septembre 2023, Villeneuve-Tolosane. AMAP en fête – Vendredi 22 septembre Vendredi 22 septembre, 18h00 Place de l’Esplanade Vous vous posez des questions sur ce que vous mangez ou sur l’agriculture et les conditions de production ? Vous avez envie de consommer autrement ? Venez rencontrer les consom’acteurs et les producteurs engagés de l’AMAP les Platanes durant les distributions. Place de l’Esplanade Place de l’Esplanade, 31270 Villeneuve-Tolosane Villeneuve-Tolosane 31270 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

développement durable fête

