Marché aux Truffes : ouverture de la saison Place de l’Esplan Saint-Paul-Trois-Châteaux, 10 décembre 2023, Saint-Paul-Trois-Châteaux.

Saint-Paul-Trois-Châteaux,Drôme

Ouverture du Marché aux Truffes noires du Tricastin !

Au programme :

A 09h30, défilé musical avec la Confrérie du “Diamant Noir et de la Gastronomie”

et les Trufficulteurs accompagnés de leurs chiens, bénédiction des chiens truffiers devant la Cathédrale.

2023-12-10 09:30:00 fin : 2023-12-10 12:30:00. .

Place de l’Esplan

Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Opening of the Tricastin Black Truffle Market !

On the program:

At 09:30, musical parade with the Confrérie du ?Diamant Noir et de la Gastronomie?

and the Truffle growers accompanied by their dogs, blessing of the truffle dogs in front of the Cathedral

Inauguración del mercado de la trufa negra de Tricastin

En el programa:

A las 09h30, desfile musical con la Confrérie du ?Diamant Noir et de la Gastronomie?

y los truferos acompañados de sus perros, bendición de los perros truferos frente a la Catedral

Eröffnung des Marché aux Truffes noires du Tricastin!

Auf dem Programm stehen:

Um 09:30 Uhr: Musikalischer Umzug mit der Bruderschaft des ?schwarzen Diamanten und der Gastronomie?

und die Trüffelzüchter mit ihren Hunden, Segnung der Trüffelhunde vor der Kathedrale

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence