3ème Trail des Trois Secs Place de l’Escalet – Port Vieux La Ciotat, 18 novembre 2023, La Ciotat.

La Ciotat,Bouches-du-Rhône

Le Trail des Trois Secs revient pour la troisième édition. Organisée par l’OCCP La Ciotat, cette course pédestre propose un parcours qui réunit 400 participants : 300 traileurs et 100 marcheurs..

Place de l’Escalet – Port Vieux

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Trail des Trois Secs is back for its third edition. Organised by the OCCP La Ciotat, this foot race features a course bringing together 400 participants: 300 runners and 100 walkers.

El Trail des Trois Secs vuelve en su tercera edición. Organizada por el OCCP de La Ciotat, esta carrera pedestre presenta un recorrido que reúne a 400 participantes: 300 corredores y 100 marchadores.

Der Trail des Trois Secs kehrt für die dritte Ausgabe zurück. Dieser vom OCCP La Ciotat organisierte Lauf bietet eine Strecke, die 400 Teilnehmer vereint: 300 Trailrunner und 100 Wanderer.

Mise à jour le 2023-11-03 par Office de Tourisme de La Ciotat