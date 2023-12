La Soupe des Chefs Place de l’Escalet La Ciotat, 1 décembre 2023, La Ciotat.

La Ciotat,Bouches-du-Rhône

Les amateurs de soupes seront ravis de participer à cette manifestation qui leur permettra de déguster de succulentes soupes. Cette action revêt aussi un caractère humanitaire..

2023-12-16 15:00:00 fin : 2023-12-16 22:00:00. .

Place de l’Escalet Port vieux

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Soup lovers will be delighted to take part in this event, which will give them the chance to taste some delicious soups. It’s also a humanitarian event.

Los amantes de las sopas estarán encantados de participar en este acto, que les brindará la oportunidad de degustar deliciosas sopas. También es un acto humanitario.

Suppenliebhaber werden sich über die Teilnahme an dieser Veranstaltung freuen, bei der sie leckere Suppen probieren können. Die Aktion hat auch einen humanitären Charakter.

Mise à jour le 2023-11-27 par Office de Tourisme de La Ciotat