Marché de Noël Place de l’Escalet La Ciotat, 1 décembre 2023, La Ciotat.

La Ciotat,Bouches-du-Rhône

La Place de l’Escalet accueillera le traditionnel Marché de Noël avec de nombreux exposants et de nombreuses animations..

2023-12-15 fin : 2023-12-23 . .

Place de l’Escalet

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Place de l’Escalet will be the venue for the traditional Christmas Market, with a host of stallholders and entertainment.

La plaza de l’Escalet acogerá el tradicional mercado navideño, con numerosos puestos y espectáculos.

Auf dem Place de l’Escalet findet der traditionelle Weihnachtsmarkt mit zahlreichen Ausstellern und vielen Unterhaltungsangeboten statt.

Mise à jour le 2023-11-28 par Office de Tourisme de La Ciotat