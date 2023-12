Marché de Noêl 2024 Place de l’Entre Deux Mers Pompignac, 4 décembre 2023, Pompignac.

Pompignac,Gironde

La commune de Pompignac vous invite à son marché de Noël traditionnel. Des stands de gourmandises locales et d’artisans de bouche seront présents. Pour les plus jeunes, des balades à poney seront proposées ainsi que la venue du Père Noël. Une petite restauration sera disponible pour se réchauffer durant le week-end..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 20:00:00. EUR.

Place de l’Entre Deux Mers Salle Maurice Dejean et esplanade

Pompignac 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The commune of Pompignac invites you to its traditional Christmas market. There will be stalls selling local delicacies and crafts. For younger visitors, there will be pony rides and a visit from Santa Claus. Snacks and refreshments will be available throughout the weekend.

Pompignac le invita a su tradicional mercado navideño. Habrá puestos de productos gastronómicos y delicias locales. Habrá paseos en poni para los más pequeños y la visita de Papá Noel. Durante todo el fin de semana habrá tentempiés y refrescos.

Die Gemeinde Pompignac lädt Sie zu ihrem traditionellen Weihnachtsmarkt ein. Es wird Stände mit lokalen Leckereien und Mundhandwerkern geben. Für die Jüngsten werden Ponyreiten und der Besuch des Weihnachtsmanns angeboten. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, sodass Sie sich während des Wochenendes aufwärmen können.

Mise à jour le 2023-12-01 par OT de l’Entre-deux-Mers