Démonstration et exposition d’art floral Place de l’Entre Deux Mers Pompignac, 4 décembre 2023, Pompignac.

Pompignac,Gironde

L’École d’art floral d’Aquitaine vous propose une démonstration de confection de bouquets de Noël. Les élèves de l’École les constitueront devant vos yeux (1 h) et vous pourrez ensuite les admirer le reste de l’après-midi. Entrée libre..

2023-12-07 fin : 2023-12-07 17:30:00. EUR.

Place de l’Entre Deux Mers Salle Maurice Dejean

Pompignac 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The École d’art floral d’Aquitaine offers a Christmas bouquet-making demonstration. Students from the School will create them before your very eyes (1 h), and you’ll be able to admire them for the rest of the afternoon. Free admission.

La École d’art floral d’Aquitaine le propone una demostración de confección de ramos de Navidad. Los alumnos de la Escuela los crearán ante sus ojos (1 hora) y después podrá admirarlos durante el resto de la tarde. Entrada gratuita.

Die École d’art floral d’Aquitaine bietet Ihnen eine Vorführung zur Herstellung von Weihnachtssträußen. Die Schüler der Schule stellen die Sträuße vor Ihren Augen zusammen (1 Stunde) und Sie können sie dann den Rest des Nachmittags bewundern. Der Eintritt ist frei.

Mise à jour le 2023-12-01 par OT de l’Entre-deux-Mers