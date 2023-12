Randonnée des familles Place de l’Enclos Escalquens Catégories d’Évènement: Escalquens

Haute-Garonne
Randonnée des familles
Place de l'Enclos
Escalquens, 14 janvier 2024, Escalquens.
Randonnée des familles
Dimanche 14 janvier 2024, 14h00
Place de l'Enclos
Sur inscription

Début : 2024-01-14T14:00:00+01:00 – 2024-01-14T16:00:00+01:00

Fin : 2024-01-14T14:00:00+01:00 – 2024-01-14T16:00:00+01:00 Randonnée des familles au profit du Téléthon Dimanche 14 janvier, à 14h, salle des fêtes d’Escaquens (place de l’Enclos) Deux circuits autour d’Escalquens, encadrés par le club Randonnée de la MJC : Circuit familial 4-5km

Circuit découverte (8-20km) Suivie d’une collation légère réconfort.

Sur inscription et participation de 5€/parsonne (les dons seront entièrement reversés à l’AFM Téléthon).

Place de l'Enclos
31750 Escalquens
31750
Haute-Garonne
Occitanie

