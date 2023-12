Cet évènement est passé Manège pour enfants Place de l’Enclos Escalquens Catégories d’Évènement: Escalquens

Manège pour enfants Place de l'Enclos Escalquens, 4 décembre 2023 15:00, Escalquens

Manège pour enfants 4 – 13 décembre

Place de l'Enclos

Manège pour enfants

Du 4 au 13 décembre 2023, place de l'Enclos

Horaires d'ouverture :

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 19h

Mercredi et samedi de 15h à 19h

Dimanche 10 décembre de 10h à 19h Place de l’Enclos 31750 Escalquens 31750 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-04T16:00:00+01:00 – 2023-12-04T19:00:00+01:00

2023-12-04T16:00:00+01:00 – 2023-12-04T19:00:00+01:00

2023-12-13T15:00:00+01:00 – 2023-12-13T19:00:00+01:00

