Carnaval Party Place de l’Enclos Escalquens Catégories d’Évènement: Escalquens

Haute-Garonne

Carnaval Party Place de l’Enclos, 19 mars 2023, Escalquens. Carnaval Party Dimanche 19 mars, 14h30 Place de l’Enclos Entrée libre CARNAVAL PARTY ! Dimanche 19 mars : RDV sur la place de l’Enclos à partir de 14h30,

pour participer au Carnaval organisé par le Comité des fêtes.

Venez déguisés ! Un concours de déguisements côturera cet après-midi festif ! Place de l’Enclos 31750 Escalquens 31750 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-19T14:30:00+01:00 – 2023-03-19T18:00:00+01:00

2023-03-19T14:30:00+01:00 – 2023-03-19T18:00:00+01:00 Carnaval carnaval party

Détails Catégories d’Évènement: Escalquens, Haute-Garonne Autres Lieu Place de l'Enclos Adresse 31750 Ville Escalquens Departement Haute-Garonne Lieu Ville Place de l'Enclos Escalquens

Place de l'Enclos Escalquens Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/escalquens/

Carnaval Party Place de l’Enclos 2023-03-19 was last modified: by Carnaval Party Place de l’Enclos Place de l'Enclos 19 mars 2023 Escalquens Place de l'Enclos Escalquens

Escalquens Haute-Garonne