Vide-greniers d'automne Dimanche 9 octobre 2022

de 8h à 18h, place de l’Enclos Comme chaque automne le Lions Club vous attend pour son vide-greniers organisé au profit de ses œuvres sociales et humanitaires.

Buvette et restauration sur place. Inscriptions en ligne sur : https://www.lions-escalquens.org/inscriptions

