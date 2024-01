L’ESCAPADE 2024 Place de l’Enclos à Escalquens Escalquens, 28 janvier 2024, Escalquens.

L’ESCAPADE 2024 Dimanche 28 janvier 2024, 08h30 Place de l’Enclos à Escalquens

Fin : 2024-01-28T08:30:00+01:00 – 2024-01-28T12:00:00+01:00

Participez à « L’Escapade », organisé par Bon Pied Bon Œil le dimanche 28 janvier 2024 au départ de la place de l’Enclos.

Différentes formules de parcours pour tous les âges et tous les niveaux :

4,5 km : accessible dès la catégorie Minimes,

12,5 km et 17 km avec de petites surprises,

Et une nouvelle distance de 24 km pour plus de plaisir !

Place de l'Enclos à Escalquens place de l'enclos escalquens 31750 Escalquens 31750 Haute-Garonne Occitanie

course trail

Bon pied bon oeil