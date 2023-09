Fête d’automne place de l’églisette, Agonès (34), 7 octobre 2023, .

Fête d’automne Samedi 7 octobre, 17h00 place de l’églisette, Agonès (34)

Toc toc toc !!! Hey… mais c’est qu’ça faisait longtemps ! On vous aime et on aimerait bien vous revoir, alors on s’est dit, tiens, fêtons l’automne cette année encore ! Au menu, comme toujours : Musique Maestro ! Tout d’abord : Régalade lors de notre désormais consacré CONCOURS DE SOUPES , auquel nous vous espérons nombreux à vous inscrire pour charmer nos papilles ! Ensuite, le groupe LUNARIA nous emmènera loin, dans un BAL TRAD endiablé au travers de danses traditionnelles au son mélodieux de l’accordéon; pensez à vous inscrire pour le concours de soupes : vous avez jusqu’au vendredi 1er Octobre pour le faire – infos par message Événement annulé en cas de mauvais temps on communiquera sur la couleur du ciel 48h avant le jour J. Rendez-vous donc Samedi 7 Octobre dès 17h sur la place de l’églisette à Agonès avec au programme : 17h-18h30 Accueil du public / goûter (crêpes, pop-corn…) 18h30 Initiation à la danse avec les membres de « LUNARIA » 19h-21h Concours de soupes / rep’Apéro 20h30 Bal et danse jusqu’aux confins de la nuit avec « LUNARIA » Entrée au bal avec participation libre A très vite ! Retrouvez-nous : sur Facebook : https://www.facebook.com/AgonesEchosur Insta https://www.instagram.com/agonesecho/ Détails de l’EVENEMENT : https://fb.me/e/9r56fUeX5

place de l’églisette, Agonès (34) 440, Chemin de l’Église

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T17:00:00+02:00 – 2023-10-07T21:00:00+02:00

baltrad balfolk