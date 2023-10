Vide-greniers Place de l’église Xaintray, 22 octobre 2023, Xaintray.

Xaintray,Deux-Sèvres

Le comité des fêtes de Xaintray organise un vide-greniers le dimanche 22 octobre de 6h à 18h.

Installation des exposants de 6h à 8h30 sur réservation au 06-61-22-83-78 ( appeler entre 16h30 et 19h merci ).

2 € le mètre linéaire

Buvette et restauration sur place..

2023-10-22 fin : 2023-10-22 18:00:00. EUR.

Place de l’église

Xaintray 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Xaintray festival committee is organizing a garage sale on Sunday October 22 from 6am to 6pm.

Exhibitors can set up from 6am to 8:30am by calling 06-61-22-83-78 (please call between 4:30pm and 7pm).

2 ? per linear meter

Refreshments and catering on site.

El Comité del Festival Xaintray organiza una venta de garaje el domingo 22 de octubre de 6.00 a 18.00 horas.

Los expositores pueden instalarse de 6h a 8h30 llamando al 06-61-22-83-78 (se ruega llamar entre las 16h30 y las 19h00).

2€ por metro lineal

Refrescos y catering in situ.

Das Festkomitee von Xaintray organisiert am Sonntag, den 22. Oktober von 6 bis 18 Uhr einen Flohmarkt.

Installation der Aussteller von 6 Uhr bis 8.30 Uhr nach Reservierung unter 06-61-22-83-78 ( Anruf zwischen 16.30 Uhr und 19 Uhr danke ).

2 ? der lineare Meter

Getränke und Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-10-17 par CC Val de Gâtine