Spectacle fin d’année du centre Musical Place de l’église Xaintray, 28 juin 2023, Xaintray.

Xaintray,Deux-Sèvres

Un spectacle musical de fin d’année gratuit est organisé par le Centre Musical Val de Gâtine, le mercredi 28 juin 2023 à 19h, place de l’église.

Buvette et restauration rapide sur place.

Renseignements : 06 22 88 67 22..

2023-06-28 à ; fin : 2023-06-28 . EUR.

Place de l’église

Xaintray 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



A free end-of-year musical show is organized by the Centre Musical Val de Gâtine, on Wednesday June 28, 2023 at 7pm, place de l’église.

Refreshments and fast food on site.

Information: 06 22 88 67 22.

El Centre Musical Val de Gâtine organiza un espectáculo musical gratuito de fin de curso el miércoles 28 de junio de 2023 a las 19.00 h en la plaza de la iglesia.

Refrescos y comida rápida disponibles in situ.

Información: 06 22 88 67 22.

Eine kostenlose Musicalaufführung zum Jahresende wird vom Centre Musical Val de Gâtine am Mittwoch, den 28. Juni 2023 um 19 Uhr auf dem Kirchplatz organisiert.

Getränke und Schnellimbiss vor Ort.

Informationen: 06 22 88 67 22.

