CONCERT D’ORGUE – JOURNÉES DU PATRIMOINE « VENTS À VOUVANT » Place de l’Eglise Vouvant, dimanche 22 septembre 2024.

Vouvant Vendée

Début : 2024-09-22 16:30:00

fin : 2024-09-22

Venez profiter du son de l’orgue de Vouvant dans le cadre des Journées du Patrimoine 2024.

> Dimanche 22 septembre / 16h30

Côme BOUTELLA, Tuba – Université des arts de Zurich / Suisse

Christine MÉTAY-SEGUI, organiste en résidence à Vouvant et organiste de l’église Notre-Dame de l’Assomption de Fontenay-le-Comte

Georg Philipp Telemann (Magdebourg 1681 – Hambourg 1767) : Sonate en la mineur pour hautbois et basse continue / Révision de Louis Bleuzet

Franz Schubert (Lichtental 1797 – Vienne 1828) : Ständchen (Sérénade), D 957

Johann Sebastian Bach (Eisenach 1685 – Leipzig 1750) :

– Prélude et fugue en la mineur pour orgue, BWV 543

– Première Suite pour violoncelle seul en sol Majeur, BWV 1007 (extraits)

Prélude – Allemande – Sarabande – Menuets I & II – Gigue

Eric Lebrun (Talence 1967) : Îles pour tuba et orgue

Création mondiale, commande d’Orgue & Musique à Vouvant

Gabriel Pierné (Metz 1863 – Ploujean 1937) : Prélude pour orgue, op. 29, n° 1

Isaac Albéniz (Camprondon 1860 – Cambo-les-Bains 1909) : Capricho Catalan de España

Arrangement de Walter Hilgers

Sergueï Rachmaninov (Semionovo 1873 – Beverly-Hills 1943) : Vocalise, op. 34

Gabriel Fauré (Pamiers 1845 – Paris 1924) : Après un rêve, op. 7

Côme Boutella, né en 2003, débute ses études musicales à l’école de musique de Fontenay-Le-Comte avec Marcel Cotte avant d’étudier aux conservatoires de La Roche-sur-Yon et de Poitiers. A quinze ans, il intègre le Conservatoire national supérieur de musique de Lyon en tuba basse où il obtient son Master de musicien-interprète en 2023. Il se perfectionne actuellement à l’université des Arts de Zurich auprès du tubiste néerlandais Anne Jelle Visser. Il participle à de nombreuses master-class avec les grands tubistes actuels. En 2022, Il remporte un premier prix avec médaille d’or au Concours européen des jeunes solistes du Luxembourg. Plusieurs fois finaliste et second aux concours d’orchestre (Orchestre Philharmonique de Radio France, Orchestre National de Belgique), il a joué avec l’Orchestre national de Lille, l’Orchestre de l’Opéra national de Lyon, l’Orchestre contemporain du Festival de Lucerne.

Christine Métay-Segui a étudié l’orgue avec Abel Gaborit alors titulaire du grand orgue de la cathédrale de Luçon. Elle travaillera ensuite avec André Isoir au conservatoire d’Orsay où elle obtient une médaille d’or à l’unanimité en 1983. Elle se perfectionne auprès d’autres grands organistes comme Jean-Louis Gil au conservatoire d’Angers et Louis Robilliard lors de master-class.Titulaire d’une licence de musicologie obtenue à l’Université de Paris-Sorbonne, Christine Métay-Segui est souvent sollicitée pour des collaborations musicales avec d’autres musiciens ou formations comme les chœurs Colla-Voce, Vocalis, Tempo-Voce ou l’ensemble renaissance « En Chœurs Régale ».

Organiste de l’église Notre-Dame de Fontenay-le-Comte, Christine Métay-Segui est organiste en résidence à Vouvant et se produit régulièrement sur l’orgue Yves Fossaert.

Entrée libre – Libre participation aux frais

Accès du concert par la nef Théodelin

Enfants : concert recommandé à partir de 5 ans

Place de l’Eglise Église Notre-Dame

Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire



