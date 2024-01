FESTIVAL INTERNATIONAL D’ORGUE DE VOUVANT – VIRGILE MONIN & ELSA SIRODEAU Place de l’Eglise Vouvant, jeudi 8 août 2024.

Vouvant Vendée

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-08 19:00:00

fin : 2024-08-08

Du 06 juillet au 29 août, venez profiter du festival international d’orgue de Vouvant.

> Jeudi 8 août / 19h00

Elsa SIRODEAU, soprano

Virgile MONIN,

Organiste en résidence à Vouvant, Grand prix de l’Académie des Beaux-Arts, professeur d’orgue au conservatoire de Tarbes-Lourdes-Pyrénées

Louis Vierne (Poitiers 1870 – Paris 1937) : Hymne au soleil, des 24 Pièces de Fantaisie, op. 53, n° 3

Richard Wagner (Leipzig 1813 – Venise 1883) : Wesendonck-Lieder, poèmes de Mathilde Wesendonck

1. Der Engel (l’Ange)

2. Stehe still ! (Arrête-toi !)

3. Im Treibhaus (Dans la serre)

4. Schmerzen (Douleurs)

5. Träume (Rêves)

Sigfrid Karg-Elert (Oberndorf 1877 – Leipzig 1933) : Andantino cantabile, 2ème des Trois Pastels, op. 92

Hector Berlioz (La-Côte-Saint-André 1803 – Paris 1869) : Le Spectre de la rose, des Nuits d’été, op. 7, poème de Théophile Gautier

Henri Dallier (Reims 1849 – Paris 1934) : Electa ut sol des Cinq Invocations pour grand orgue

Gabriel Fauré (Pamiers 1845 – Paris 1924) : Cinq mélodies

1. Au bord de l’eau, op. 8, n° 1

2. Les berceaux, op. 23, n° 1, deux poèmes de Sully Prudhomme

3. Automne, op. 18, n° 3, poème de d’Armand Sylvestre

4. La mer est infinie, de l’Horizon chimérique, op. 118, n°1

5. Vaisseaux, nous vous aurons aimés, de l’Horizon chimérique, op. 118, n° 4, deux poèmes de Jean de La Ville de Mirmont

Elsa Sirodeau, née en Finlande, grandie à Montpellier dans une famille de musiciens. Son père français est pianiste et compositeur, sa mère finlandaise est violoncelliste à l’Orchestre national de Montpellier et son grand-père, Leif Segerstam, est l’un des grands chefs d’orchestre et compositeurs finlandais.

Après avoir débuté le violoncelle, elle découvre le chant à Opéra junior de Montpellier. Dans ce cadre, elle participe à de nombreuses productions scéniques à l’Opéra Comédie. Elle y joue le rôle principal dans La belle au bois dormant de Respighi. En 2018, Elsa Sirodeau entre au conservatoire de Montpellier pour étudier le chant avec Léa Pasquel et Anne Lise Dodelier. Depuis 2022, elle étudie au conservatoire de Toulouse le chant baroque avec Salomé Haller et Jérome Correas. Elsa Sirodeau participe à des master-class avec Jeanne Piland, Christophe Larrieu, François Le Roux, en 2022, elle participait à l’Académie lyrique ALTO en résidence à Vouvant.

Virgile Monin : Après des études d’orgue avec Michel Bourcier au conservatoire de Nantes, Virgile Monin remporte le Premier prix du concours international d’orgue du Luxembourg et le Grand prix de l’Académie des Beaux-arts. Son répertoire varié tend à privilégier l’orgue symphonique, pour lequel il réalise de nombreuses transcriptions d’oeuvres d’orchestre. Il collabore à des projets originaux : Symphonie initiatique pour deux organistes de Jean Guillou avec Yves Castagnet à Notre-Dame de Paris, les Variations Goldberg de Bach avec le danseur Maxime Collodel… Pour le label Fy/Solstice, il enregistre l’œuvre de Henri Mulet à la Dalbade à Toulouse. Virgile Monin est en résidence à l’orgue de Vouvant depuis l’installation de l’instrument en 2021. Il se produit dans le cadre du festival d’orgue et des mini-concerts pour les familles du marché de Noël. En 2023, il enregistrait sur l’orgue de Vouvant le CD “Après un rêve”. Tout en résident à Toulouse, Virgile Monin est professeur d’orgue au conservatoire de Tarbes-Lourdes-Pyrénées.

***************************

Tarif : 10 € / Tarif de soutien : 15 €

Moins de 16 ans : gratuit (uniquement à l’entrée du concert)

Billetterie : (ouvrira prochainement)

– Offices de tourisme de Vouvant, Fontenay-le-Comte, La Châtaigneraie et Maillezais

Tél. : 02 51 69 44 99

– En ligne : billetterie.vendeegrandsud.com

– À l’église, une ½ heure avant le concert : paiement par carte possible

Accès du concert par la nef Théodelin

Enfants : concert recommandé à partir de 5 ans

.

Place de l’Eglise Église Notre-Dame

Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire



Mise à jour le 2024-01-03 par Vendée Expansion