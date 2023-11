La Musique est à Vou Place de l’Eglise Vou, 2 décembre 2023, Vou.

Vou,Indre-et-Loire

Concert de Noël avec l’ensemble de chambre d’Aveyron.

Œuvres de Vivaldi, Mozart, Telemann, Albinoni, Corelli : la nuit de Noël en sol mineur..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . 8 EUR.

Place de l’Eglise

Vou 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Christmas concert with the Aveyron Chamber Ensemble.

works by Vivaldi, Mozart, Telemann, Albinoni, Corelli: Christmas Eve in G minor.

Concierto de Navidad con el Conjunto de Cámara Aveyron.

obras de Vivaldi, Mozart, Telemann, Albinoni y Corelli: Nochebuena en sol menor.

Weihnachtskonzert mit dem Kammerensemble von Aveyron.

werke von Vivaldi, Mozart, Telemann, Albinoni, Corelli: Weihnachtsnacht in g-Moll.

Mise à jour le 2023-11-23 par Loches Touraine Châteaux de la Loire