Atelier de sensibilisation enfants « Habiter le Monde » Place de l’Eglise Villefranche-de-Conflent, 22 octobre 2023, Villefranche-de-Conflent.

Atelier de sensibilisation enfants « Habiter le Monde » Dimanche 22 octobre, 10h00 Place de l’Eglise Gratuit. Sur inscription. Nombre de places limité à 12 enfants. Durée : 2h. Âge conseillé : 6-12 ans.

Comment vit-on ailleurs dans le monde ?

Panorama des habitations du Pôle Nord à l’Amazonie, des Andes à l’Asie. Jeu collaboratif sur l’architecture vernaculaire tout autour de la planète.

Parler de son chez-soi, de son cadre de vie, prendre conscience des différences et des similitudes, regarder ce qui se construit à côté, dans le village voisin, dans le pays d’à côté ou à l’autre bout du monde.

Aborder les notions de changement climatique et d’adaptation des constructions aux risques naturels (inondations, incendies, sécheresses,…) à l’aide d’expériences ludiques et de jeux collaboratifs.

Place de l'Eglise place de l'église 66500 villefranche de conflent Villefranche-de-Conflent 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie 0669934511 https://larchicarabus.com/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-22T10:00:00+02:00 – 2023-10-22T12:00:00+02:00

©larchicarabus