Cet évènement est passé BRADERIE DU SECOURS CATHOLIQUE Place de l’église Villefort Catégories d’Évènement: Lozère

Villefort BRADERIE DU SECOURS CATHOLIQUE Place de l’église Villefort, 13 juillet 2023, Villefort. Villefort,Lozère Baderie.

Enfants, Hommes, Femmes, Bric à brac, chaussures, linge de maison, vaisselles, jeux, jouets, DVD, puériculture

Organisée par le secours catholique

Ouvert à tous….

2023-07-13 fin : 2023-07-13 12:00:00. EUR.

Place de l’église

Villefort 48800 Lozère Occitanie



Baderie.

Children, Men, Women, Bric à brac, shoes, household linen, crockery, games, toys, DVDs, childcare

Organized by secours catholique

Open to all… Baderie.

Niños, hombres, mujeres, baratijas, zapatos, ropa de casa, vajilla, juegos, juguetes, DVD, artículos de puericultura, etc

Organizado por el secours catholique

Abierto a todos… Baderie.

Kinder, Männer, Frauen, Bric à brac, Schuhe, Haushaltswäsche, Geschirr, Spiele, Spielzeug, DVDs, Kinderpflege

Organisiert von der Katholischen Nothilfe

Offen für alle… Mise à jour le 2023-07-07 par 48 – OT Mont Lozère Détails Catégories d’Évènement: Lozère, Villefort Autres Lieu Place de l'église Adresse Place de l'église Ville Villefort Departement Lozère Lieu Ville Place de l'église Villefort

Place de l'église Villefort Lozère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villefort/