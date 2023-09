Chemin des ateliers d’artistes Place de l’Eglise Vicq-sur-Gartempe Catégories d’Évènement: Vicq-sur-Gartempe

Vienne Chemin des ateliers d’artistes Place de l’Eglise Vicq-sur-Gartempe, 30 septembre 2023, Vicq-sur-Gartempe. Chemin des ateliers d’artistes 30 septembre et 1 octobre Place de l’Eglise Entrée libre Découvrez le talent des peintres, sculpteurs, céramistes, musiciens dans les ateliers de Vicq sur Gartempe les 30 septembre et 1er octobre.

Le chemin des ateliers se poursuit aussi dans les communes alentours à Angles sur l’Anglin, Saint Pierre de Maillé, La Roche Posay, Yzeures sur Creuse, Nalliers, Saint-Savin, Saint Germain, etc. Place de l’Eglise 86260 vicq sur gartempe Vicq-sur-Gartempe 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06.87.21.23.15 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T10:00:00+02:00 – 2023-09-30T18:00:00+02:00

2023-10-01T10:00:00+02:00 – 2023-10-01T18:00:00+02:00 artisan artiste Association Gartempe206 Détails Catégories d’Évènement: Vicq-sur-Gartempe, Vienne Autres Lieu Place de l'Eglise Adresse 86260 vicq sur gartempe Ville Vicq-sur-Gartempe Departement Vienne Lieu Ville Place de l'Eglise Vicq-sur-Gartempe latitude longitude 46.721447;0.861783

Place de l'Eglise Vicq-sur-Gartempe Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vicq-sur-gartempe/