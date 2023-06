FESTIVAL SILBERMANN DE SAINT-QUIRIN À VIC-SUR-SEILLE Place de l’Eglise Vic-sur-Seille, 18 juin 2023, Vic-sur-Seille.

Vic-sur-Seille,Moselle

Festival Silbermann de Saint-Quirin – Orgue et psaltérion: les Italiens dans l’Europe baroque. Organisé par l’Association Silbermann – Entrée libre.. Tout public

Dimanche 2023-06-18 à 17:00:00 ; fin : 2023-06-18 18:30:00. 0 EUR.

Place de l’Eglise Église Saint-Marien

Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est



Festival Silbermann de Saint-Quirin – Organ and psaltery: Italians in Baroque Europe. Organized by the Association Silbermann – Free admission.

Festival Silbermann de Saint-Quirin – Órgano y salterio: los italianos en la Europa barroca. Organizado por la Asociación Silbermann – Entrada gratuita.

Silbermann-Festival in Saint-Quirin – Orgel und Psalterium: Italiener im barocken Europa. Organisiert von der Association Silbermann – Freier Eintritt.

