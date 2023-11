CÉRÉMONIE DE LA SAINTE BARBE Place de l’Église Ventron, 26 novembre 2023, Ventron.

Ventron,Vosges

Le Chef de Centre de Ventron ainsi que le Président de l’amicale des Sapeurs-Pompiers de Ventron ont l’honneur de vous convier à leur traditionnelle cérémonie de la Sainte Barbe ! Au programme : Cérémonie religieuse à 9 heures et Cérémonie officielle de la Sainte Barba à 11 heures.. Tout public

Dimanche 2023-11-26 09:00:00 fin : 2023-11-26 12:00:00. 0 EUR.

Place de l’Église Église et Salle des Fêtes de Ventron

Ventron 88310 Vosges Grand Est



The Ventron Fire Chief and the President of the Ventron Fire Brigade Association are pleased to invite you to their traditional Saint Barbara’s Day ceremony! On the program: Religious ceremony at 9 a.m. and official Saint Barbara’s Day ceremony at 11 a.m.

El Jefe de Bomberos de Ventron y el Presidente de la Asociación de Bomberos de Ventron tienen el placer de invitarle a su tradicional ceremonia del Día de Santa Bárbara En el programa: Ceremonia religiosa a las 9h y ceremonia oficial de Santa Bárbara a las 11h.

Der Leiter des Feuerwehrzentrums von Ventron und der Präsident des Freundeskreises der Feuerwehr von Ventron haben die Ehre, Sie zu ihrer traditionellen Zeremonie der Heiligen Barbara einzuladen! Auf dem Programm stehen: Religiöse Zeremonie um 9 Uhr und Offizielle Zeremonie der Heiligen Barbara um 11 Uhr.

Mise à jour le 2023-11-14 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES