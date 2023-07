Randonnée libre « A la rencontre de Flaubert » Place de l’église Vassonville, 16 septembre 2023, Vassonville.

Vassonville,Seine-Maritime

Plongez-vous dans le roman Madame Bovary et sur les traces de Gustave Flaubert, qui planta entre Tôtes et Auffay le décor de la première partie de son célèbre roman.

Randonnez librement sur la boucle n°2 au départ de Vassonville de 12km en écoutant les passages du roman grâce aux pistes audio et suivez les échos du roman au territoire à travers les panneaux d’interprétation !

Empruntez des baladeurs MP3 à l’Office de Tourisme d’Auffay et laissez vous porter dans l’univers littéraire de Gustave Flaubert.

Vous pouvez également téléchargez les pistes audios sur ce lien : https://www.quibervillesurmer-auffay-tourisme.com/s-inspirer/la-campagne-cauchoise-et-ses-villages-de-caractere/bain-de-culture-a-auffay/a-la-rencontre-de-flaubert/

Bonne balade !!.

2023-09-16 14:00:00 fin : 2023-09-16 18:00:00. .

Place de l’église

Vassonville 76890 Seine-Maritime Normandie



Immerse yourself in the novel Madame Bovary and follow in the footsteps of Gustave Flaubert, who set the scene for the first part of his famous novel between Tôtes and Auffay.

Hike freely on the 12km loop n°2 from Vassonville and listen to the passages of the novel thanks to the audio tracks and follow the echoes of the novel in the territory through the interpretation panels!

Borrow MP3 players from the Auffay Tourist Office and let yourself be carried away in Gustave Flaubert’s literary universe.

You can also download the audio tracks on this link : https://www.quibervillesurmer-auffay-tourisme.com/s-inspirer/la-campagne-cauchoise-et-ses-villages-de-caractere/bain-de-culture-a-auffay/a-la-rencontre-de-flaubert/

Have a nice walk !

Sumérjase en la novela Madame Bovary y siga los pasos de Gustave Flaubert, que ambientó la primera parte de su famosa novela entre Tôtes y Auffay.

Recorra libremente el bucle n°2 de 12 km desde Vassonville y escuche pasajes de la novela gracias a las pistas de audio y siga los ecos de la novela en la zona a través de los paneles de interpretación

Pida prestados reproductores MP3 en la Oficina de Turismo de Auffay y déjese llevar por el universo literario de Gustave Flaubert.

También puede descargar las pistas de audio en este enlace: https://www.quibervillesurmer-auffay-tourisme.com/s-inspirer/la-campagne-cauchoise-et-ses-villages-de-caractere/bain-de-culture-a-auffay/a-la-rencontre-de-flaubert/

¡Buen paseo!

Tauchen Sie ein in den Roman Madame Bovary und folgen Sie den Spuren von Gustave Flaubert, der zwischen Tôtes und Auffay die Kulisse für den ersten Teil seines berühmten Romans geschaffen hat.

Wandern Sie frei auf dem 12 km langen Rundweg Nr. 2 ab Vassonville und hören Sie die Passagen des Romans auf den Audiospuren und folgen Sie den Echos des Romans in der Region anhand der Interpretationstafeln!

Leihen Sie sich im Office de Tourisme von Auffay MP3-Player aus und lassen Sie sich in die literarische Welt von Gustave Flaubert entführen.

Sie können die Audiospuren auch unter diesem Link herunterladen: https://www.quibervillesurmer-auffay-tourisme.com/s-inspirer/la-campagne-cauchoise-et-ses-villages-de-caractere/bain-de-culture-a-auffay/a-la-rencontre-de-flaubert/

Viel Spaß beim Spaziergang!!

Mise à jour le 2023-06-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche