VISITE GUIDÉE DE TOURBES Place de l’Église Tourbes, 23 novembre 2023, Tourbes.

Tourbes,Hérault

Sous la conduite d’un guide-conférencier, partez à la découverte des demeures médiévales du village ainsi que des nombreuses maisons vigneronnes des faubourgs..

2023-11-23 14:00:00 fin : 2023-11-23 . .

Place de l’Église

Tourbes 34120 Hérault Occitanie



Under the guidance of a guide, discover the medieval houses of the village as well as the numerous winegrowers’ houses in the suburbs.

Bajo la dirección de un guía, descubra las casas medievales del pueblo, así como las numerosas casas de viticultores de los suburbios.

Entdecken Sie unter der Leitung eines Fremdenführers die mittelalterlichen Häuser des Dorfes und die zahlreichen Winzerhäuser in den Vororten.

Mise à jour le 2023-10-31 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE