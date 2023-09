CONCERT DE FIUMINALE EN L’EGLISE ST SATURNIN Place de l’Église Tourbes, 7 novembre 2023, Tourbes.

Tourbes,Hérault

Chants Corses traditionnels, sacrés et créations, interprétés par le duo Fiuminale.

2023-11-07 20:00:00 fin : 2023-11-07 . EUR.

Place de l’Église

Tourbes 34120 Hérault Occitanie



Traditional, sacred and creative Corsican songs, performed by the Fiuminale duo

Canciones corsas tradicionales, sagradas y creativas, interpretadas por el dúo Fiuminale

Traditionelle korsische Lieder, geistliche Lieder und Kreationen, vorgetragen vom Duo Fiuminale

Mise à jour le 2023-09-22 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE